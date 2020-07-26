Назван победитель Кубка России по футболу

Клуб «Зенит» из Петербурга в финале обыграл подмосковные «Химки» и в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок России по футболу. Об этом 25 июля сообщили на сайте Российской премьер-лиги.

Матч проходил на стадионе в Екатеринбурге. Единственный гол на 84-й минуте забил с пенальти нападающий Артем Дзюба . 7 августа команда из Петербурга сыграет за Суперкубок России с московским «Локомотивом»

В начале июля «Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу и в шестой раз стал чемпионом страны. Таким образом футбольный клуб повторил успех 2010 года и оформил золотой дубль — выиграл чемпионат и кубок страны в одном сезоне.

Теперь у «Зенита» четыре победы в Кубке России. До этого команда побеждала в 1999, 2010 и 2016 годах. Больше побед в турнире одерживали только «Локомотив» (восемь раз) и ЦСКА (семь раз).

«Химки» проиграли второй финал Кубка России в своей истории. До этого в 2005 году команда уступила ЦСКА. В сезоне 2019-2020 подмосковный клуб занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором по значимости дивизионе российского чемпионата. Это дало команде право в следующем сезоне участвовать в премьер-лиге.

Матчи российского футбольного чемпионата приостановили в середине марта из-за коронавируса. Игры возобновились с 19 июня. В первом матче клубу «Ростов» из-за карантина, на который отправили основной состав, пришлось выставить молодежный состав.