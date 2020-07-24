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Топ-5 самых громких скандалов футбольного сезона 

Мария Иванова 24 минуты назад
Топ-5 самых громких скандалов футбольного сезона
Фото: РИА Новости
«Царьград» составил рейтинг скандалов российского футбола, произошедших в этом сезоне. Первое место издание отдало тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
После встречи «Оренбург» — «Ростов» (0:0) Карпин назвал нынешний чемпионат ненормальным и заявил, что «нет предела человеческой мерзости и подлости».
«Раньше был чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли», — заявил тренер.
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал Карпина на сто тысяч рублей.
На второе место «Царьград» поставил игру «Ростова» и «Сочи». У нескольких ростовчан нашли коронавирус, просьбу клуба перенести встречу не удовлетворили, в итоге «Ростов» выставил на игру юных футболистов и проиграл со счетом 10:1.
На третьем месте — скандал из-за расторжения «Локомотивом» контракта с тренером Юрием Семиным. На матче «Локомотив» — «Уфа» болельщики скандировали кричалки в поддержку тренера и на 20-й минуте покинули сектор. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе показал одному из болельщиков, ругавшемуся матом, средний палец.
Четвертая строчка — претензии фанатов «Спартака» к судье Сергею Иванову после игры московского клуба с «Зенитом». Болельщики написали открытое письмо, в котором потребовали отставки главы РФС Александра Дюкова.
Замыкает рейтинг отъезд тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в Белоруссию после поражения от «Зенита» со счетом 0:4. В СМИ появились слухи о его отставке, но позже тренер вернулся.
Как сообщал «Рамблер», последний тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2019/20 состоялся 22 июля. Чемпионом России досрочно стал «Зенит», «Локомотив» стал вторым, а «бронза» досталась «Краснодару».
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
Комментарии
Футбол , Василий Кикнадзе , Александр Дюков , Виктор Гончаренко , Сергей Иванов , Юрий Семин , Валерий Карпин , Спартак , Зенит , РФС , Локомотив , ЦСКА , Роспотребнадзор , Царьград ТВ
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