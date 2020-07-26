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Смолов может перейти в турецкий клуб 

Свободная пресса и ещё 20 3 часа назад
Смолов может оказаться в Турции
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 29-летнему форварду проявляет стамбульский «Фенербахче», сообщает Sports.ru.
По информации источника, представитель Смолова уже встретился с руководством «Фенербахче», но пока договоренности о переходе нет.
Напомним, последние полгода форвард провел на правах аренды в испанской «Сельте». По итогам сезона клуб из Виго принял решение не выкупать трансфер игрока, и фуболист вернулся в московский «Локомотив». Однако, Смолов не хочет оставаться в стане «железнодорожников» на будущий сезон.
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Футбол , Новости Примеры , Федор Смолов , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , Sports.ru
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