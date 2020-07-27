«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии 

Туринский «Ювентус» стал недосягаем для преследователей по турнирной таблице чемпионата Серии А.

Благодаря победе над «Сампдорией» (2:0) в 36-м туре Серии А, «Ювентус» гарантировал себе чемпионский титул. В активе подопечных Маурицио Сарри стало 83 очка, в то время время как у ближайших преследователей из «Интера» — 76.

Для туринского клуба этот титул стал девятым подряд и 36-м в сумме, что является рекордом для всех итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию».