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«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии 

RT на русском и ещё 11 51 минуту назад
«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии
Фото: © REUTERS/Massimo Pinca
Туринский «Ювентус» стал недосягаем для преследователей по турнирной таблице чемпионата Серии А.
Благодаря победе над «Сампдорией» (2:0) в 36-м туре Серии А, «Ювентус» гарантировал себе чемпионский титул. В активе подопечных Маурицио Сарри стало 83 очка, в то время время как у ближайших преследователей из «Интера» — 76.
Для туринского клуба этот титул стал девятым подряд и 36-м в сумме, что является рекордом для всех итальянских клубов.
Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию».
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