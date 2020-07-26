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Андрей Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года 

Чемпионат.com и ещё 29 3 часа назад
Талалаев стал главным тренером «Ахмата»
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев подписал контракт с грозненским «Ахматом» сроком на три года.
Во время переговоров стороны обсуждали соглашение на два сезона, но в последний момент тренеру был предложен договор на три года, который специалист подписал. На посту наставника «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова. Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.
При 47-летнем специалисте самарская команда набрала девять очков. В итоге «Крылья Советов» финишировали пятнадцатыми в турнирной таблице, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям. До «Крыльев Советов» Талалев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».
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Комментарии
Футбол , Игорь Шалимов , Андрей Талалаев , Спартак , Крылья Советов , СБОРНАЯ РОССИИ
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