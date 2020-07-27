Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов 

Спорт РИА Новости и ещё 22 4 часа назад
«Динамо» покинут семь футболистов
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб "Динамо" не стал продлевать контракты с семью игроками, сообщается на сайте "бело-голубых".
Московскую команду покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин, контракты которых истекают 31 июля.
"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", — говорится в сообщении "Динамо".
Видео дня. Любопытные подробности Олимпиады-80
Последние новости
Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось 50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в купальнике 50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в купальнике "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно
Футбол , Владимир Рыков , Артур Юсупов , Антон Соснин , Оскар Хильемарк , Кирилл Панченко , Роман Нойштедтер , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Пропавший в лесу олимпийский чемпион найден мертвым
Пропавший в лесу олимпийский чемпион найден мертвым
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение