«Динамо» покинут семь футболистов

Московский футбольный клуб "Динамо" не стал продлевать контракты с семью игроками, сообщается на сайте "бело-голубых".
Московскую команду покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин, контракты которых истекают 31 июля.
"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", — говорится в сообщении "Динамо".