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Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Дзюба бросил шорты в фанатов
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором капитан «Зенита» Артем Дзюба, принесший победу своему клубу, снял шорты перед фанатами и бросил их им на трибуну.
Уже после награждения спортсмен проходил мимо трибун, и болельщики стали просить отдать им «рабочую футболку». Однако Дзюба, идущий в золотой футболке победителя, ответил фанатам, что ее уже забрали, после чего снял шорты и бросил в фанатов, опубликовал видео телеканал Рен ТВ.
Таким образом, оставшийся в футболке и трусах Дзюба проследовал в подтрибунное помещение.
Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.
«Зенит» также досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20.
Видео дня. Футболисты Зенита разбили трофей Кубка России
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит , РЕН ТВ
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