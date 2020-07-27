«Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» 

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Даниелем Себальсом.

Как сообщает Daily Express, "горожане" готовы приобрести футболиста уже в летнее трансферное окно.

В настоящий момент хавбек играет в "Арсенале" на правах аренды, и "канониры" хотели бы сохранить игрока у себя в составе. В то же время, лондонцы не готовы покупать Себальоса: речь идет исключительно о продлении аренды.

Что же касается "Реала", то "королевский клуб" настроен на осуществление полноценного трансфера.