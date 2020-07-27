Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

«Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
«Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала»
Фото: Reuters
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Даниелем Себальсом.
Как сообщает Daily Express, "горожане" готовы приобрести футболиста уже в летнее трансферное окно.
В настоящий момент хавбек играет в "Арсенале" на правах аренды, и "канониры" хотели бы сохранить игрока у себя в составе. В то же время, лондонцы не готовы покупать Себальоса: речь идет исключительно о продлении аренды.
Что же касается "Реала", то "королевский клуб" настроен на осуществление полноценного трансфера.
Видео дня. Любопытные подробности Олимпиады-80
Газета.Ru: последние новости
Слуцкий прокомментировал поведение Тарасова, которого обвинили в пьяном дебоше Слуцкий прокомментировал поведение Тарасова, которого обвинили в пьяном дебоше "Ливерпуль" пропустил самый быстрый гол в АПЛ "Ливерпуль" пропустил самый быстрый гол в АПЛ Де Брейне повторил рекорд Анри по количеству ассистов в сезоне АПЛ Де Брейне повторил рекорд Анри по количеству ассистов в сезоне АПЛ
Футбол , АПЛ , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитые льдом: страшная изнанка фигурного катания
Убитые льдом: страшная изнанка фигурного катания
Пропавший в лесу олимпийский чемпион найден мертвым
Пропавший в лесу олимпийский чемпион найден мертвым
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Запашный обратился к Исмаилову
Запашный обратился к Исмаилову
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание Прочее
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение