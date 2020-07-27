Как «Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Команда из Турина досрочно завоевала титул в 36-м туре после победы над «Сампдорией». На второе место вышел «Интер», разгромивший в гостях «Дженоа». «Аталанта» опустилась на третью строчку после ничьей с «Миланом». Чиро Иммобиле оформил хет-трик во встрече с «Вероной» и сравнялся с Робертом Левандовски в споре за «Золотую Бутсу». RT рассказывает о главных событиях 36-го тура Серии A.

Осечка «Аталанты» и гол Чалханоглу в сотом матче за «Милан»

36-й тур Серии А открылся матчем в Милане, где набравшая отличный ход после возобновления сезона одноимённая команда принимала поднявшуюся на второе место «Аталанту». Для клуба из Бергамо это был крайне важный матч, чтобы попытаться отсрочить чемпионство «Ювентуса», однако он завершился довольно досадной ничьей.

На 14-й минуте турецкий полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу, проводивший сотый матч за «Милан» в чемпионате Италии, со штрафного на левом фланге неожиданно закрутил мяч точно в дальнюю девятку. С момента прихода футболиста в клуб он является лучшим бомбардиром (17) и ассистентом (21) «нерадзурри» в Серии А.

Вскоре «Аталанта» получила великолепную возможность отыграться. Соперник наступил на колено Руслану Малиновскому в штрафной «Милана», и судья после просмотра повтора назначил пенальти. Но сам же украинец с «точки» не сумел переиграть вышедшего на поле с капитанской повязкой Джанлуиджи Доннарумму. 21-летний вратарь отразил четвёртый одиннадцатиметровый удар в текущем сезоне во всех турнирах.

Однако на 34-й минуте Дуван Сапата из пределов вратарской всё же переиграл голкипера и установил окончательный счёт на табло. Помимо этого, бергамоски отличились в 24-й встрече Серии А кряду и побили клубный рекорд. «Милан» из-за этой ничьей не смог обойти «Рому» и остался на шестом месте. «Аталанта» же отстала на пять очков от «Ювентуса».

Дубль Лукаку и отменённые голы «Сассуоло»

Осечкой «Аталанты» не имел права не воспользоваться «Интер», который свёл вничью два последних матчах. Но аутсайдера «Дженоа» на выезде миланцы обыграли уверенно (3:0) и потеснили конкурента со второго места.

Главным героем противостояния стал оформивший дубль Ромелу Лукаку. Бельгиец довёл количество голов в текущем розыгрыше Серии А до 23. По числу мячей в дебютном сезоне чемпионата Италии в составе «Интера» нападающий уступает лишь Иштвану Ньершу (26) и Роналдо (25). Однако у Лукаку есть ещё два матча, чтобы переписать это достижение.

А в матче между «Наполи» и «Сассуоло» на первый план вышла судейская бригада Джанлуки Аурельяно, которая отменила сразу четыре гола «Сассуоло». Все мячи были не засчитаны из-за офсайдов. Филип Джуричич из-за решений рефери остался без дубля. Впрочем, на повторах всех спорных эпизодов видно, что судьи принимали абсолютно правильные вердикты, фиксируя положение вне игры.

Забить «чистый» мяч гостям так и не удалось, зато неаполитанцы отличились дважды и добились лишь второй победы в пяти последних матчах Серии А. Счёт на восьмой минуте неожиданным дальним ударом из-за пределов штрафной открыл Эльсеид Хюсай . А в добавленное ко второму тайму время вышедший на замену Маркес Аллан поставил точку в контратаке своей команды.

Погоня Иммобиле за «Золотой бутсой» и двойная победа Рима

Воскресная программа 36-го тура началась с того, что «Лечче» ещё сильнее усложнил себе задачу по сохранению прописки в Серии A. 18-я команда чемпионата уже к пятой минуте матча с «Болоньей» пропустила два мяча. С огромным трудом гостям удалось сравнять счёт, но в компенсированное время Муса Барроу принёс своей команде первую за шесть матчей победу. «Лечче» по-прежнему отстаёт на четыре очка от «Дженоа», но для спасения у него уже остаётся только два матча.

«Лацио» удалось вновь догнать «Аталанту». Римляне оставили в прошлом неудачную июльскую серию матчей и одержали вторую подряд победу. На этот раз они на выезде переиграли «Верону». Для начала гостям пришлось отыгрываться после пенальти, исполненного Софьяном Амрабатом, но это не заняло у них много времени. Лучший бомбардир Серии A Чиро Иммобиле на шестой добавленной минуте первого тайма показал, как сам умеет пробивать одиннадцатиметровые.

Во втором тайме Сергей Милинкович-Савич Хоакин Корреа создали комфортное преимущество для «Лацио», после чего оборона «Вероны» совсем перестала функционировать. Это позволило Иммобиле сделать весомую заявку на завоевание «Золотой бутсы». Итальянец успел отличиться с игры и с пенальти, став автором хет-трика. Именно столько голов ему было нужно, чтобы догнать Роберта Левандовски в споре за главный бомбардирский трофей в Европе. Иммобиле осталось забить ещё один мяч, чтобы обойти поляка, который ничем ответить уже не может, так как сезон в Германии уже давно завершён.

Другая столичная команда «Рома» оторвалась на четыре очка от «Милана» в споре за пятое место, дающее прямую путёвку в Лигу Европы. Подопечным Пауло Фонсеко предстояло принять дома «Фиорентину», которая не проигрывала в шести матчах подряд и могла представлять определённую угрозу. Римлянам удалось прервать эту серию благодаря двум пенальти в исполнении Жордана Верету, между которыми уместился один ответный гол в исполнении Николы Миленковича

36-й титул «Ювентуса» и рекорд Сарри

Завершался тур в Турине, где «Ювентус» мог официально оформить победу в чемпионате Италии. Для этого подопечным Маурицио Сарри оставалось обыграть «Сампдорию». В первую очередь им надо было избежать недооценки соперника, который занимал 15-е место в турнирной таблице. В семи последних матчах команда Клаудио Раньери одержала больше побед и набрала больше очков, чем «Ювентус», а мячей пропустила почти в два раза меньше, чем лидер Серии A.

Обе команды начали встречу достаточно осторожно. «Сампдория» была готова к атакам туринцев и старательно их пресекала, почти не допуская ударов по своим воротам. В середине первого тайма спокойное течение игры нарушилось после столкновения Данило и Гастона Рамиреса , после которого обоим футболистам понадобилась помощь медиков, а бразильскому защитнику — ещё и замена.

Из-за возникшей паузы арбитр добавил шесть минут, и это решение оказалось роковым для генуэзцев. Уже по истечении этого времени «Ювентус» получил право на штрафной, Миралем Пьянич пробил в сторону Криштиану Роналду , и португалец технично отправил мяч в ворота. Такой заранее отрепетированный стандарт позволил туринцам открыть счёт.

После перерыва «Сампдория» пошла вперёд, но серьёзную угрозу для хозяев поля не создавала. Те же смогли увеличить преимущество. Роналду ещё раз мощно пробил после прохода Гонсало Игуаина , но его удар был отражён. Тогда мяч добил Федерико Бернардески, вышедший на замену Данило. Через десять минут «Сампдория» осталась в меньшинстве из-за удаления Мортена Торсби и уже не была способна повлиять на ход встречи, хотя на предпоследней минуте Роналду не смог реализовать пенальти.

Клуб из Турина стал чемпионом Италии в 36-й раз и завоевал в два раза больше титулов, чем «Милан» и «Интер». На протяжении девяти лет подряд «Ювентус» не позволяет никому другому занять первое место. Маурицио Сарри стал при этом самым возрастным тренером, который приводил свою команду к победе в Серии А. 61-летний специалист побил рекорд Нильса Линдхольма, который был на год младше, когда приводил к такому же успеху «Рому».