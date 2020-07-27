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Буффон стал рекордсменом по числу титулов в Серии А 

RT на русском 2 часа назад
Буффон стал рекордсменом по числу титулов
Фото: Reuters
После завоевания «Ювентусом» чемпионства в Серии А в сезоне-2019/20 42-летний Буффон стал десятикратным чемпионом Италии, что является рекордным достижением.
По девять титулов в активе его одноклубников Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини.
Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года с перерывом на сезон-2018/19, в котором он выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В общей сложности в его активе 670 матчей за бьянконери, 316 из которых он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.
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Футбол , Леонардо Бонуччи
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