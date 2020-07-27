Глушаков предложил свои услуги двум клубам

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может продолжить свою карьеру в одном из московских клубов.

Как сообщает РБК, 33-летний хавбек предложил свои услуги двум московским клубам — «Спартаку» , за который он выступал шесть лет, а также «Динамо»

Отмечается, что в качестве запасного варианта он рассматривает возможность подписания нового контракта с «Ахматом», в который он перешёл в 2019 году, и записал в свой актив шесть голов в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе из команды семерых футболистов.