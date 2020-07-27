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СМИ: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо» 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
Глушаков предложил свои услуги двум клубам
Фото: globallookpress.com
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может продолжить свою карьеру в одном из московских клубов.
Как сообщает РБК, 33-летний хавбек предложил свои услуги двум московским клубам — «Спартаку», за который он выступал шесть лет, а также «Динамо».
Отмечается, что в качестве запасного варианта он рассматривает возможность подписания нового контракта с «Ахматом», в который он перешёл в 2019 году, и записал в свой актив шесть голов в 27 матчах.
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе из команды семерых футболистов.
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Футбол , Прочее , Денис Глушаков , Спартак , Динамо
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