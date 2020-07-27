Иванович может сменить «Зенит» на клуб АПЛ 

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36-летний защитник Бранислав Иванович, у которого в ближайшее время завершится срок действия трудового соглашения с петербургским «Зенитом» , может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно данным издания novosti.rs, подписать сербского футболиста собирается «Эвертон», который сейчас тренирует итальянский специалист Карло Анчелотти . Под его руководством Бранислав ранее выступал в лондонском «Челси».

Переговоры находятся на завершающей стадии. О трансфере могут объявить в самое ближайшее время.

В прошлом сезоне РПЛ Иванович сыграл 25 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.