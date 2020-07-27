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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Некоторое время назад Худаев заразился коронавирусной инфекцией, был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вирус поразил 70% его легких. За жизнь врача боролись лучшие медицинские работники Украины. Позавчера он умер в возрасте 48 лет в результате остановки сердца.
«Президент УАФ Андрей Павелко и тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко выражают глубокие соболезнования родным и близким Худаева в связи с невосполнимой утратой», — сказано в сообщении УАФ.
Также в нем сказано, что на протяжении более 20 лет Худаев был врачом футбольного клуба «Металлист» (Харьков), а врачом сборной Украины стал в 2016 году. Он чутко и заботливо относился к каждому игроку, тренеру и члену команды, всегда ответственно реагировал на каждое обращение и искренне заботился о здоровье коллег.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,2 миллиона человек. На Украине число заболевших превысило 67 тысяч человек.
Комментарии
Футбол , Андрей Шевченко , Андрей Павелко
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