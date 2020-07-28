Газизов оценил календарь РПЛ на следующий сезон 

Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим, — рассказал Газизов в беседе со Sport24.