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Газизов оценил календарь РПЛ на следующий сезон 

News.ru и ещё 10 3 часа назад
Газизов оценил календарь РПЛ на следующий сезон
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) на предстоящий сезон.

Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим, — рассказал Газизов в беседе со Sport24.

Как ожидается, «Спартак» начнёт сезон домашним матчем с «Сочи». Игра пройдёт с 8 по 11 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Спартак» 1 августа проведёт презентацию формы на новый сезон. Мероприятие состоится в формате онлайн.
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Футбол , Шамиль Газизов , Спартак , ЦСКА
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