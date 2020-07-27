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Чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Ловрен перешел в «Зенит»
ТАСС
3 часа назад
Фото:
EPA
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ТАСС, 27 июля. Хорватский защитник
Деян Ловрен
перешел из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в
петербургский "Зенит"
. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Срок соглашения с 31-летним защитником рассчитан на три года.
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ИТАР-ТАСС
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