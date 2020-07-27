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Чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Ловрен перешел в «Зенит» 

ТАСС 3 часа назад
Ловрен перешел в «Зенит»
Фото: EPA
ТАСС, 27 июля. Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Срок соглашения с 31-летним защитником рассчитан на три года.
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Футбол , Деян Ловрен , Зенит , ИТАР-ТАСС
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