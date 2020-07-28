Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

СМИ: «Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт 

RT на русском и ещё 49 3 часа назад
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Фото: © Maksim Konstantinov/Global Look Press
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил трёхлетний контракт форварду «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургского «Зениту».
Как сообщает «Чемпионат», красно-белые готовы выполнить финансовые запросы нападающего. При этом отмечается, что «Зенит» ещё не делал предложения Кокорину.
«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину.
Видео дня. В Кузбассе прошел этап соревнований по рыболовному спорту
RT на русском: последние новости
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА СМИ: «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину СМИ: «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов» Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов»
Футбол , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с Емельяненко после фиаско
Что будет с Емельяненко после фиаско
Запашный обратился к Исмаилову
Запашный обратился к Исмаилову
Смерть хоккеиста: «Мы видели, как подпрыгнула его голова»
Смерть хоккеиста: «Мы видели, как подпрыгнула его голова»
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение