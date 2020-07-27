«Рубин» начал подготовку к новому сезону 

«Рубин» на своей клубной базе в Соцгороде начал подготовку к сезону 2020/21. В Twitter опубликован 50-ти секундный ролик, на котором игроки в легком темпе бегают по кругу.
Напомним, что минувший сезон РПЛ казанцы закончили на 10-м месте.
Приступили к работе 💪
Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде #FCRK начал подготовку к сезону 2020/21.
🔜 Новый сезон стартует ~ 8-9 августа. Календарь первых туров @premierliga будет опубликован в ближайшие дни. pic.twitter.com/hDJ8EDSa6U— «Рубин» Казань (@fcrk) July 27, 2020