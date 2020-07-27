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«Рубин» начал подготовку к новому сезону 

Спорт-Экспресс и ещё 1 2 часа назад
«Рубин» начал подготовку к новому сезону
Фото: РИА Новости
«Рубин» на своей клубной базе в Соцгороде начал подготовку к сезону 2020/21. В Twitter опубликован 50-ти секундный ролик, на котором игроки в легком темпе бегают по кругу.
Напомним, что минувший сезон РПЛ казанцы закончили на 10-м месте.
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