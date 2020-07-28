Слуцкий высказался о своей работе в Европе 

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о своей работе в европейских чемпионатах, передает газета "Известия".
Слуцкий тренировал два европейских клуба — английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс", откуда ушел после серии из нескольких поражений.
"Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами", — поделился специалист.
Ранее сообщалось, что Слуцкий объяснил низкую результативность "Рубина".