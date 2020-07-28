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Слуцкий высказался о своей работе в Европе 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Слуцкий высказался о своей работе в Европе
Фото: ТАСС
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о своей работе в европейских чемпионатах, передает газета "Известия".
Слуцкий тренировал два европейских клуба — английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс", откуда ушел после серии из нескольких поражений.

"Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами", — поделился специалист.

Ранее сообщалось, что Слуцкий объяснил низкую результативность "Рубина".
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Футбол , Леонид Слуцкий , газета "Известия"
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