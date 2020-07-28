Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад возможности рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнёрам. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене». Хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» — написал в своём Instagram Ловрен.