Черышев отказался переходить в «Зенит» 

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По информации источника, 29-летний хавбек намерен доработать до конца свой контракт, истекающий в 2022 году.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 24 матча, сумел забить один мяч и отдать две результативные передачи.

"Валенсия" по итогам Ла Лиги сезона-2019/20 заняла девятую строчку в турнирной таблице.