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Черышев отказался переходить в «Зенит» 

Газета.Ru и ещё 3 4 часа назад
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Фото: РИА Новости
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отказался переходить в петербургский "Зенит" в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, 29-летний хавбек намерен доработать до конца свой контракт, истекающий в 2022 году.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 24 матча, сумел забить один мяч и отдать две результативные передачи.
"Валенсия" по итогам Ла Лиги сезона-2019/20 заняла девятую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.
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Футбол , Денис Черышев , Александр Кокорин , Зенит , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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