Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов» 

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока ещё поверхностное. Мы в тяжёлой ситуации. Как команда мы не существуем», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что на данный момент «Крыльям» надо сплотиться, наметить цель и идти к ней.

«Крылья Советов» заняли 15-е место по итогам сезона РПЛ и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Крылья Советов» объявили нового главного тренера.