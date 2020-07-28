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Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов» 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов»
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации в команде после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока ещё поверхностное. Мы в тяжёлой ситуации. Как команда мы не существуем», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что на данный момент «Крыльям» надо сплотиться, наметить цель и идти к ней.
«Крылья Советов» заняли 15-е место по итогам сезона РПЛ и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее «Крылья Советов» объявили нового главного тренера.
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Футбол , Игорь Осинькин , Крылья Советов
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