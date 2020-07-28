В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА 

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировали новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором между собой общаются куклы вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
«Зенит» в свою очередь в Twitter опубликовал видео, в котором талисман сине-бело-голубых лев смотрит отрывок шоу московского клуба, а после одной из шуток закрывает морду лапой.
ПРЕМЬЕРА! FOOTDOLL. Ведущие: Бабаев, Ганчаренко, Акинфеев
🔴🔵 На #CSKATV стартует новое шоу, у которого нет аналогов в России и Европе.
⭐️ Впервые в роли ведущих — действующие «звезды» клуба!
🖥: https://t.co/BcLYTNH3Ax— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2020
Ранее сообщалось, что Акинфеев выложил первый пост в Instagram.