В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА 

ПРЕМЬЕРА! FOOTDOLL. Ведущие: Бабаев, Ганчаренко, Акинфеев



🔴🔵 На #CSKATV стартует новое шоу, у которого нет аналогов в России и Европе.



⭐️ Впервые в роли ведущих — действующие «звезды» клуба!



🖥: https://t.co/BcLYTNH3Ax— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2020

«Зенит» в свою очередь в Twitter опубликовал видео, в котором талисман сине-бело-голубых лев смотрит отрывок шоу московского клуба, а после одной из шуток закрывает морду лапой.