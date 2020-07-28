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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА 

RT на русском и ещё 11 3 часа назад
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
Фото: РИА Новости
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировали новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором между собой общаются куклы вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
«Зенит» в свою очередь в Twitter опубликовал видео, в котором талисман сине-бело-голубых лев смотрит отрывок шоу московского клуба, а после одной из шуток закрывает морду лапой.
Ранее сообщалось, что Акинфеев выложил первый пост в Instagram.
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Футбол , Роман Бабаев , Виктор Гончаренко , Игорь Акинфеев , Зенит , ЦСКА
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