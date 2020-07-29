«Легче перенести собор Дуомо, чем купить Месси»

Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о слухах о возможном переходе Лионеля Месси в стан нерадзурри.
Накануне проекция аргентинца была отображена на Миланском соборе.
"Лео Месси или четыре футболиста стоимостью по €50 млн? Думаю, оба этих сценария довольно невероятны! Я крепко держусь за своих игроков — они отдают все силы, гарантирую. Мне кажется, легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в "Интер", — цитирует Конте Football Italia.
Стоит отметить, что "Интер" с 79 очками идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства Италии.
Ранее сообщалось, что "Лацио" заинтересован в подписании Сильвы.