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Конте: легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
«Легче перенести собор Дуомо, чем купить Месси»
Фото: газета.ру
Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о слухах о возможном переходе Лионеля Месси в стан нерадзурри.
Накануне проекция аргентинца была отображена на Миланском соборе.

"Лео Месси или четыре футболиста стоимостью по €50 млн? Думаю, оба этих сценария довольно невероятны! Я крепко держусь за своих игроков — они отдают все силы, гарантирую. Мне кажется, легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в "Интер", — цитирует Конте Football Italia.

Стоит отметить, что "Интер" с 79 очками идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства Италии.
Ранее сообщалось, что "Лацио" заинтересован в подписании Сильвы.
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Футбол , Лионель Месси
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