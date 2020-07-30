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«Рискованный трансфер»: Кокорин официально перешёл в «Спартак» 

News.ru и ещё 41 2 часа назад
Кокорин официально перешёл в «Спартак»
Фото: ТАСС
«Спартак» оформил трансфер футболиста Александра Кокорина. Об этом сообщил экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Всё, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился, — написал он в своём Telegram-канале.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в трансфере нападающего питерского «Зенита» заинтересованы сразу несколько клубов. Среди них — московский «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».
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Футбол , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо
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