«Зенит» объявил об уходе Смольникова

Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу. В "Зените" Смольников выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
"Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
Помимо "Зенита" Смольников выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Краснодар, "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 29 матчей.
Выступая за "Зенит", Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.