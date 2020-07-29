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«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Фото: РИА Новости
Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу. В "Зените" Смольников выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

"Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Помимо "Зенита" Смольников выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Краснодар, "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 29 матчей.
Выступая за "Зенит", Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.
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Футбол , Игорь Смольников , Зенит , ФК "Урал" , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , Торпедо
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