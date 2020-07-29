«Зенит» объявил об уходе Смольникова

Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу. В "Зените" Смольников выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

"Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Выступая за "Зенит", Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.