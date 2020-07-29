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Агент о Смолове: он весь в наколках, как будто отсидел 15 лет в российской тюрьме 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Агент о Смолове: он, что называется, с придурью
Фото: Reuters
Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что арендованный испанской «Сельтой» форвард Фёдор Смолов вернётся в Россию.

«Смолов согласился на понижение зарплаты в два раза. Но он, что называется, с придурью. Весь в наколках, как будто отсидел 15 лет в российской тюрьме. Ему хотелось как-то блеснуть. Деньги Фёдора давно не интересуют, за годы карьеры накопилась немалая сумма. Он хотел забить лучшим командам Испании и осуществил мечту. Но на него посмотрели и поняли: скорости не хватает, движения нет, при жаркой погоде на горло себе наступить не может. Кому он там нужен?», — заявил агент в интервью RT.

Также Абрамов выразил сомнение в том, что Смолов будет пользоваться большим спросом в Европе.

«Тяжело предположить, кому в Европе нужен такой футболист, как Смолов. Разве что его возьмёт «Зенит». Но я не хочу плохо говорить о Фёдоре. Он действительно хороший футболист. Возможно, Смолов и найдёт себе команду в Европе, но с ещё большим уменьшением оклада. Я считал, что ему и в «Локомотиве» хорошо», — добавил агент.

Вторую половину прошлого сезона Смолов отыграл в аренда в испанской «Сельте». В 14 матчах россиянин забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».
Ранее Абрамов заявил, что Марсель — дыра по сравнению с Петербургом, а в ПСЖ Кузяева не пригласят.
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Комментарии
Футбол , Владимир Абрамов , Федор Смолов , Зенит , Реал , Локомотив
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