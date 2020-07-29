«Локомотив» подписал контракт с Жалолиддиновым

Полузащитник Жасур Жалолиддинов перешел из узбекистанского "Бунедкора" в московский "Локомотив" , сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт 18-летнего игрока подписан на пять лет.

"Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит", — поделился Жалолиддинов.

На счету игрока 32 матча и три гола за Бунедкор. В 2020 году он дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с командой Белоруссии. В 2019-м Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.

Ранее стало известно, что ФК "Спартак" предложил контракт форварду "Зенита" Александру Кокорину . Планируется, что контракт будет действителен три года. Московский клуб готов удовлетворить требования игрока по зарплате: якобы он говорил, что намерен заработать за три года 10 миллионов евро.

А экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отказался от продления контракта с ФК "Ахмат". В составе грозненской команды он провел один сезон. В 24-х матчах Российской Премьер-лиги игрок забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.