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Клуб Бекхэма хочет подписать Луиса Суареса 

Soccer News и ещё 1 1 час назад
Клуб Бекхэма хочет подписать Луиса Суареса
Фото: Soccer News
"Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, хочет подписать нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
По сведениям Mundo Deportivo, американский клуб уже сделал предложение 33-летнему уругвайцу. Отмечается, что предложение крупное по меркам МЛС.
Сам футболист пока не собирается покидать "Барсу". Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. Однако если он проведет в следующем сезоне не менее 60 процентов игр, то соглашение автоматически продлится на год.
Суарес выступает за "Барсу" с 2014 года. В этом сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 34 матчах.
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Футбол , Дэвид Бекхэм , Луис Суарес
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