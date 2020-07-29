Стали известны детали контракта «Спартака» с Кокориным

«Спартаком». Стали известны подробности трансферной саги между нападающим «Зенита» Александром Кокориным

Согласно утверждениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова , 29-летний нападающий подпишет с «красно-белыми» трехлетний контракт с правом продления еще на один год.

Ранее утверждалось, что Кокорин может уже завтра поставить подпись под трехлетним соглашением. Форвард планирует заработать не менее 10 миллионов евро за время сотрудничества со «Спартаком».

В этом сезоне россиянин набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах за «Сочи».