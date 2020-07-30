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Дзюба рассказал, как был унижен «Спартаком» 

Спорт день за днем и ещё 6 1 час назад
Дзюба рассказал, как был унижен «Спартаком»
Фото: ФК «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил подробности переговоров со «Спартаком» о продлении контракта по ходу сезона-2014/15. После того, как сторонам не удалось достичь согласия, Дзюба принял решение продолжить карьеру в «Зените», за который выступает с лета 2015 года.

— Первый контракт с «Зенитом» я заключил не за полгода до его начала. Я тянул до последнего и сомневался, пока мне не дали откровенную пощечину в Марбелье. Меня окончательно унизили, и только тогда я решил сыграть на опережение. Для меня это стало последней каплей. Я подписал контракт с «Зенитом», и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают, — рассказал Дзюба «Чемпионату».

По словам игрока, владелец и президент «Спартака» Леонид Федун просил его не подписывать ни с кем никаких соглашений до прибытия на сбор. После этого на один из контрольных матчей «Спартака» приехал весь совет директоров включая Федуна. Высшее руководство проигнорировало Дзюбу при личной встрече. Затем Дзюбу заменили через 10 минут после выхода на игру. Только после этого он принял решение о продолжении карьеры вне «Спартака».
За пять лет в «Зените» Дзюба стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В статусе игрока «Зенита» он добился наивысшего достижения сборной России на чемпионатах мира — выхода в четвертьфинал в 2018 году. «Спартак» после ухода Дзюбы стал чемпионом России и выиграл Суперкубок в 2017 году.
В матчах «Зенита» со «Спартаком» Дзюба забил 5 мячей и не праздновал ни один из них, объясняя это своими чувствами к родному клубу. В своих интервью он регулярно подчеркивал, что с уважением относится к «Спартаку» и испортил отношения лишь с отдельными представителями топ-менеджмента красно-белых.
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Футбол , Артем Дзюба , Леонид Федун , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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