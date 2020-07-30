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Бывшая жена Кержакова утверждает, что он изменял ей и бил ее 

Спорт-Экспресс и ещё 4 2 часа назад
Бывшая жена Кержакова рассказала об избиениях
Фото: starhit.ru
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова рассказала об их совместной жизни. Она заявила, что футболист изменял ей и применял физическое насилие. Фрагмент биографической книги экс-супруги футболиста опубликовало издание «СтарХит».
«Я нашла в его телефоне десятки переписок с разными девушками, — написала Тюльпанова. — Он весьма недвусмысленно общался с ними в те моменты, когда я уезжала из Швейцарии и проводила время с его сыном от предыдущей гражданской жены, или ездила, к примеру, к родителям. Или когда он без меня тренировался в Москве или уходил к друзьям на дни рождения…
Надо сказать, что даже в тот момент я продолжала его любить. И просто не могла поверить в происходящее. Я же стопроцентно ему доверяла! Теперь я понимаю, что такая слепая любовь поглощает человека. Подавляет его личность. Конечно, любовь — это не то чувство, которое поддается контролю, но в отношениях должен обязательно присутствовать рассудок. В первую очередь женщина должна уважать себя. Потому что, если не работать над своей самооценкой, рано или поздно дело кончится тем, чем кончилось у меня.
Я сделала фото этих «улик» многочисленных измен на свой телефон и на следующий день показала Саше. Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы. У меня началась истерика, я попыталась подняться, снова толчок — и я головой ударилась об угол чемодана. Саша был вне себя от ярости, орал: «Ты меня предала! Ты мне не доверяешь! А жена, которая мне не доверяет, мне не нужна!»
Я была в ужасе оттого, что не узнаю человека, с которым жила на протяжении целых двух лет. Он никогда со мной так себя не вел… Я захлебывалась слезами, мне было страшно, я попыталась запереться в спальне. Он побежал за мной, с силой кинул на кровать и начал душить подушкой, крича, что я сука и тварь, что предала его… Итогом нашей жизни в Швейцарии для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма. С этого момента началась вторая часть наших отношений".
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись в 2019 году.
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Футбол , Александр Кержаков , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , StarHit
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