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«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол» 

Алиса Селезнёва и ещё 5 57 минут назад
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
Фото: starhit.ru
Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова написала книгу, в которой откровенно рассказала о своей жизни с футболистом, о его изменах и домашнем насилии. Цитаты из книги «Убей в себе жертву» привело издание «СтарХит».
«Рамблер» писал, что ранее Милана Тюльпанова была вынуждена в суде отстаивать право воспитывать своего сына от Александра Кержакова. Футболист обвинил супругу в употреблении запрещенных препаратов, однако экспертиза доказала, что это заявления спортсмена не соответствует действительности, и мальчика суд оставил с мамой.
По словам Тюльпановой, до брака с Александром Кержаковым она встречалась с горнолыжником Владом Новиковым и «уже тогда можно было заметить похожие признаки абьюза».
После свадьбы с Кержаковым, которого, по словам девушки, очень любила, она неожиданно узнала об изменах мужа.

«Я нашла в его телефоне десятки переписок с разными девушками. (…) Я сделала фото этих «улик» многочисленных измен на свой телефон и на следующий день показала Саше. Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы», — приводит «СтарХит» цитату их книги.

Милана Тюльпанова отметила, что муж «был в ярости» и она получила многочисленные ушибы и трещину в ребре. Однако затем все же простила Кержакова.

«Спустя буквально два-три месяца я узнала, что беременна. Саша как-то странно на это отреагировал. Он был вроде бы рад, но достаточно сдержан», — отметила она.

По словам Тюльпановой, очень большим ударом стало поведение мужа в день похорон ее отца. При этом на тот момент она уже была на девятом месяце беременности и готовилась рожать.

«Это было самое тяжелое время для нашей семьи. Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась… Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась, но в тот момент я не могла до конца оценить весь ее цинизм», — отметила она.

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Футбол , Александр Кержаков , Влад Новиков , StarHit
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