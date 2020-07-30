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Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Аукцион с лотом „Кокорин“ уже надоел»
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Обозреватель «СЭ» — о нападающем, летом не забившем взрослым командам ни одного гола с игры.
Что-то меня утомил этот аукцион с лотом «Кокорин», в который втравились, по-моему, уже все клубы России, у которых есть деньги. Звучат уже какие-то безумные суммы типа четырех миллионов евро подъемных.
Эй, ребята, по-моему, вы чего-то забыли.
Я бы еще понял, если бы после пандемии Саша клепал голы пачками — ну, как тот же Луценко, которому на четыре года больше, и он играл за ненамного более сильную команду, чем «Сочи» Кокорина.
Но за эти восемь туров Кокорин забил четыре мяча, три из которых — ростовским детям, а четвертый — с пенальти. Голевая передача, по-моему, была одна.
Не понимаю, какие могут быть гарантии, что человек, сначала порвавший кресты, затем полтора года не игравший в футбол и даже не тренировавшийся из-за отсидки, а потом попавший на период пандемии, будет оправдывать все эти адовые миллионы.
В любой адекватной футбольной среде Кокорину дали бы скромную зарплату при максимальных бонусах.
Но не в России.
С другой стороны, все эти (видимо, небезосновательные) разговоры о влиянии АП, Пака и т.д. подогревают сочувствие к Саше и ажиотаж вокруг его имени.
При этом, кстати, вокруг Мамаева — абсолютная, звенящая тишина. И как раз это заставляет меня ждать от него больше.
А Кокорин какой перепиаренной, дутой фигурой с большим талантом, но минимальной его реализацией был, такой, думаю, и останется.
А кульминация наступит вот-вот.
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