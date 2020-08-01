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Семак признан лучшим тренером сезона по версии РФС и РПЛ 

ТАСС и ещё 49 1 час назад
Семак признан лучшим тренером сезона
Фото: ТАСС
Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак признан лучшим главным тренером сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала "Матч ТВ". Об этом было объявлено в эфире "Матч ТВ".
Победитель в номинации "Лучший тренер сезона" был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала "Матч Премьер", представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начисляется 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1). На награду претендовали все специалисты, которые в сезоне-2019/20 возглавляли клубы РПЛ.
Семак в завершившемся сезоне вместе с "Зенитом" выиграл чемпионат России, а также завоевал Олимп — Кубок России. Сине-бело-голубые установили рекорд национального первенства по отрыву от второго места, набрав 72 очка и оторвавшись от московского "Локомотива" на 15 очков. Предыдущее достижение, 13 очков, было установлено "Зенитом" в сезоне-2011/12.
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Комментарии
Футбол , Волейбол , Сергей Семак , Зенит , РФС , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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