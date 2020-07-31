Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Спартак» 

Все новости на карте

«Трансфер в "Спартак"? Начнутся матчи и вы все узнаете», — заявил футболист при встрече с журналистами.

Кокорин вместе с другим игроком Павлом Мамаевым 31 июля явились на заседание Мосгорсуда . Приговор по пересмотру дела футболистов, осужденных за хулиганство, должен быть оглашен 3 августа.

СМИ неоднократно писали о возможном переходе форварда в стан красно-белых. Также интерес к Кокорину приписывали московским «Локомотиву» «Динамо» . 31 июля у футболиста истекает контракт с «Зенитом»

Вторую половину сезона-2019/2020 форвард выступал в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за клуб.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит».