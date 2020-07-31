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Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Спартак» 

Lenta.ru и ещё 45 1 час назад
Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Спартак»
Фото: ТАСС
Российский нападающий Александр Кокорин отреагировал на слухи о его переходе в московский «Спартак». Слова спортсмена приводит Sport24.

«Трансфер в "Спартак"? Начнутся матчи и вы все узнаете», — заявил футболист при встрече с журналистами.

Кокорин вместе с другим игроком Павлом Мамаевым 31 июля явились на заседание Мосгорсуда. Приговор по пересмотру дела футболистов, осужденных за хулиганство, должен быть оглашен 3 августа.
СМИ неоднократно писали о возможном переходе форварда в стан красно-белых. Также интерес к Кокорину приписывали московским «Локомотиву» и «Динамо». 31 июля у футболиста истекает контракт с «Зенитом».
Вторую половину сезона-2019/2020 форвард выступал в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за клуб.
Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит».
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо , Мосгорсуд
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