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Кокорин и Мамаев прибыли на заседание в Мосгорсуд 

SPORT24.ru и ещё 21 1 час назад
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прибыли на заседание в Мосгорсуд. Сегодня там состоятся слушание по пересмотру приговора в отношении футболистов, осужденных ранее за хулиганство.

«Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Мы хотим пока справедливого решения, а там уже разберемся», — передает слова Кокорина корреспондент Sport24 Алина Матинян.

Ранее кассационный суд отменил приговор Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, так как счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса. Приговор был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
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Футбол , Павел Мамаев , Алина Матинян , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд
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