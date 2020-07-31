Кокорин и Мамаев прибыли в суд

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прибыли на заседание в Мосгорсуд. Сегодня там состоятся слушание по пересмотру приговора в отношении футболистов, осужденных ранее за хулиганство.
«Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Мы хотим пока справедливого решения, а там уже разберемся», — передает слова Кокорина корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Ранее кассационный суд отменил приговор Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, так как счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса. Приговор был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.