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«Стал мрачнее тучи»: Мамаев отреагировал на видео, показанное в суде 

Вероника Полынина и ещё 8 53 минуты назад
«Стал мрачнее тучи»: видео расстроило Мамаева
Фото: РИА Новости
В Мосгорсуде по делу футболистов Павла Кокорина и Александра Мамаева показали видео двух драк — у клуба «Эгоист» и в «Кофемании».
Алана Мамаева пожаловалась на "лютую ненависть"
В пятницу в Мосгорсуде состоялось заседание по жалобе на приговор Кокорину и Мамаеву. Защита требует переквалифицировать действия футболистов со статьи «хулиганство» и вынести оправдательный приговор.
Как пишет «Московский комсомолец», в ходе заседания в суде были продемонстрированы видео с камер наблюдения, на которых были засняты футболисты в моменты драк с водителем Виталием Соловчуком у клуба «Эгоист» и чиновником Денисом Паком в кафе «Кофемания».
Издание отмечает, что в начале заседания Кокорин и Мамаев переговаривались и улыбались.

«Радость сменилась печалью, только когда в суде стали изучать видео», — пишет «МК».

Издание считает, что видеозаписи, на которых женатые футболисты отдыхают в компании молодых девушек, заставили их засмущаться. Отмечается, что Павел Мамаев «и вовсе стал мрачнее тучи».
На записи появляется в том числе скандально известная Екатерина Бобкова. Она то сидит верхом на Кокорине-старшем, то укладывает ноги на стол. В еще одном эпизоде Павел Мамаев кладет голову на колени другой девушке.
Рассмотрение дела продолжится 3 августа.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны после двух драк в Москве: в кафе «Кофемания» от компании Кокорина и Мамаева пострадали глава одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Перед этим у клуба «Эгоист» на Триумфальной площади Мамаев ударил водителя Виталия Соловчука. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима.
Футболисты были признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
Комментарии
Футбол , Александр Мамаев , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Алана Мамаева , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН , Московский комсомолец
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