«Стал мрачнее тучи»: видео расстроило Мамаева

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Мосгорсуде по делу футболистов Павла Кокорина и Александра Мамаева показали видео двух драк — у клуба «Эгоист» и в «Кофемании».

В пятницу в Мосгорсуде состоялось заседание по жалобе на приговор Кокорину и Мамаеву. Защита требует переквалифицировать действия футболистов со статьи «хулиганство» и вынести оправдательный приговор.

Как пишет «Московский комсомолец», в ходе заседания в суде были продемонстрированы видео с камер наблюдения, на которых были засняты футболисты в моменты драк с водителем Виталием Соловчуком у клуба «Эгоист» и чиновником Денисом Паком в кафе «Кофемания».

Издание отмечает, что в начале заседания Кокорин и Мамаев переговаривались и улыбались.

«Радость сменилась печалью, только когда в суде стали изучать видео», — пишет «МК».

Издание считает, что видеозаписи, на которых женатые футболисты отдыхают в компании молодых девушек, заставили их засмущаться. Отмечается, что Павел Мамаев «и вовсе стал мрачнее тучи».

На записи появляется в том числе скандально известная Екатерина Бобкова. Она то сидит верхом на Кокорине-старшем, то укладывает ноги на стол. В еще одном эпизоде Павел Мамаев кладет голову на колени другой девушке.

Рассмотрение дела продолжится 3 августа.

Футболисты были признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.