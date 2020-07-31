«Стал мрачнее тучи»: видео расстроило Мамаева

В Мосгорсуде по делу футболистов Павла Кокорина и Александра Мамаева показали видео двух драк — у клуба «Эгоист» и в «Кофемании».
В пятницу в Мосгорсуде состоялось заседание по жалобе на приговор Кокорину и Мамаеву. Защита требует переквалифицировать действия футболистов со статьи «хулиганство» и вынести оправдательный приговор.
Как пишет «Московский комсомолец», в ходе заседания в суде были продемонстрированы видео с камер наблюдения, на которых были засняты футболисты в моменты драк с водителем Виталием Соловчуком у клуба «Эгоист» и чиновником Денисом Паком в кафе «Кофемания».
Издание отмечает, что в начале заседания Кокорин и Мамаев переговаривались и улыбались.
«Радость сменилась печалью, только когда в суде стали изучать видео», — пишет «МК».
Издание считает, что видеозаписи, на которых женатые футболисты отдыхают в компании молодых девушек, заставили их засмущаться. Отмечается, что Павел Мамаев «и вовсе стал мрачнее тучи».
На записи появляется в том числе скандально известная Екатерина Бобкова. Она то сидит верхом на Кокорине-старшем, то укладывает ноги на стол. В еще одном эпизоде Павел Мамаев кладет голову на колени другой девушке.
Рассмотрение дела продолжится 3 августа.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны после двух драк в Москве: в кафе «Кофемания» от компании Кокорина и Мамаева пострадали глава одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Перед этим у клуба «Эгоист» на Триумфальной площади Мамаев ударил водителя Виталия Соловчука. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима.
Футболисты были признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.