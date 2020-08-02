Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке» 

Lenta.ru и ещё 55 2 часа назад
Стала известна зарплата нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке». Об этом сообщается в Telegram-канале «Футбольный Биги».
По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.
О переходе форварда в «Спартак» стало известно ранее 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». Нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.
21 июля Кокорин заявил, что планирует получить за три года 10 миллионов евро. В эту сумму входят не только ежемесячные выплаты, но и подъемный бонус.
В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.
Последние новости
Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось Центр «Вектор» назвал сроки производства вакцины от коронавируса Центр «Вектор» назвал сроки производства вакцины от коронавируса В России упростили получение пособий на детей В России упростили получение пособий на детей
Футбол , Видео , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
«Вся Европа не любит Россию»
«Вся Европа не любит Россию»
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение