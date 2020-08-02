Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»

По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

О переходе форварда в «Спартак» стало известно ранее 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». Нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.

21 июля Кокорин заявил, что планирует получить за три года 10 миллионов евро. В эту сумму входят не только ежемесячные выплаты, но и подъемный бонус.