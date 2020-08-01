Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата РФ

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Лауреатов наград по итогам сезона объявили в эфире "Матч ТВ".

Победитель в номинации "Лучший игрок сезона" был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала "Матч Премьер", представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1).

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах РПЛ, став лучшим ассистентом сезона, по количеству голов он поделил первое место с партнером по команде Азмуном. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский "Спартак", с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, "Томь", "Ростов", где одержал победу в Кубке России, и тульский "Арсенал". Дзюба шесть раз входил в число 33 лучших футболистов по итогам года по версии РФС

В составе сборной России 31-летний форвард провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.