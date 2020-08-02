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Кокорин рассказал об обидах на «Спартак» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Кокорин рассказал об обидах на «Спартак»
Фото: runews24.ru
Футболист Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, рассказал, что раньше у него были «детские обиды» на московский клуб, которые сейчас «позади».
«Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх», — сказал Кокорин в интервью, опубликованном на сайте клуба.
Спортсмен также пояснил, что будет играть под 9-м номером, под которым ранее играл Резиуан Мирзов.
Кокорин позвонил Мирзову и объяснил ему, что для него это «принципиальный момент».
«Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно», — добавил футболист.
Напомним, в воскресенье Александр Кокорин официально перешел в московский «Спартак».
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Футбол , Резиуан Мирзов , Александр Кокорин , Спартак
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