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«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Аршавин получил должность в «Зените»
Фото: Twitter
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о назначении Андрея Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола по спортивным вопросам.
Об этом сообщает пресс-служба клуба, не уточняя функциональных задач бывшего полузащитника петербургской команды.
После завершения карьеры футьолиста Аршавин получил тренерские лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения, а также работал советником генерального директора по молодежному футболу.
Ранее сообщалось, что Сергей Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита».
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Футбол , Андрей Аршавин , Сергей Семак , Зенит
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