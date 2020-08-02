Аршавин получил должность в «Зените»

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Об этом сообщает пресс-служба клуба, не уточняя функциональных задач бывшего полузащитника петербургской команды.

После завершения карьеры футьолиста Аршавин получил тренерские лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения, а также работал советником генерального директора по молодежному футболу.