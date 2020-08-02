Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак» 

«В какой-то момент я ушёл из «Спартака». Я объяснял болельщикам, что ушёл от тренера Константина Бескова, а не в «Динамо». Но болельщики всё равно считают меня предателем. Забьёт Кокорин два-три гола, болельщики «Спартака» начнут кричать, что «Саша Кокорин — наш герой». А слова Кокорина о том, что он никогда не будет играть за «Спартак» можно списать на молодость, только и всего», — приводит слова Ловчева РИА Новости.