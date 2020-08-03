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Почеттино стал главным кандидатом на пост тренера "Барселоны"

Газета.Ruиещё 3
54 минуты назад
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Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино стал главным кандидатом на пост главного тренера каталонской "Барселоны". Об этом сообщает Daily Mail.
Почеттино может возглавить "Барселону"
Фото: ReutersReuters
По информации источника, если нынешний тренер сине-гранатовых Кике Сетьен не сможет одержать победу в Лиге чемпионов, то руководство клуба с большей вероятностью отправит его в отставку.
Напомним, что Почеттино в свое время тренировал "Эспаньол", являющийся принципиальным соперником "Барселоны", после чего заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет работать на "Камп Ноу".
Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал жестко пресечь создание фарм-клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Футбол,Кике Сетьен,Вячеслав Колосков,РФС
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