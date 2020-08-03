Почеттино может возглавить "Барселону"

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино стал главным кандидатом на пост главного тренера каталонской "Барселоны". Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что Почеттино в свое время тренировал "Эспаньол", являющийся принципиальным соперником "Барселоны", после чего заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет работать на "Камп Ноу".