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Российский футбол посчитали посмешищем 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Российский футбол посчитали посмешищем
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказал мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РБК.
Воробьев заявил, что уровень РПЛ постоянно падает.

«Градиент падения очень высок, особенно в постковидной части это превратилось уже в некое посмешище», — заметил он.

Воробьев добавил, что так считает не только он, но и «вся футбольная общественность».
Также Воробьев призвал руководство российского футбола уйти в отставку.

«Необходимо менять менеджмент не только в РПЛ, но и в РФС, необходимо ряд позиций укреплять, новых людей туда приглашать», — заключил он.

Чемпионом минувшего сезона РПЛ стал петербургский «Зенит». Серебро и бронза достались «Локомотиву» и «Краснодару» соответственно. Лучшим футболистом сезона был признан нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. Первым матчем станет противостояние ЦСКА и «Химок». Встреча назначена на 17:00 по московскому времени.
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Футбол , Артем Дзюба , Анатолий Воробьев , Зенит , РФС , Локомотив , ЦСКА
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