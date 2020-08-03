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Жиго о Кокорине: хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Жиго о Кокорине: хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады
Фото: spartak.com
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго прокомментировал переход в команду нападающего Александра Кокорина.

«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», — приводит слова Жиго Sport24.

С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Кокорин выразил радость в связи с подписанием контракта со «Спартаком».
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Футбол , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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