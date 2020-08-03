Самая сексуальная защитница в России 

Кристина одна из самых сильных защитниц российского футбола. Спортсменка стала увлекаться футболом с восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости-Спорт.

"Для моей семьи это стало неожиданностью: я была маленькой, хрупкой девочкой, зачем мне футбол? Но "против" никто не был — скорее, просто удивление. Уже на первой тренировке я поняла, что футбол — это мое и что я хочу продолжать заниматься этим спортом", — рассказала Машкова в одном из интервью.

Кристина пять лет занималась в академии "Чертаново", а затем обучалась в училище Олимпийского резерва. Там будущую футболистку сборной России заметили представители клуба "Россиянка", где и произошел дебют спортсменки.

Футболистка успешно выступала за клубы "Зоркий", "Рязань-ВДВ" и "Мордовочка", а также успела поиграть в Казахстане.

Сейчас Машкова играет за "Локомотив".

По словам спортсменки, она мечтает выиграть с "Локо" чемпионат России и забить в новом сезоне минимум три гола".

Девушка также очень любит путешествовать и не стесняется демонстрировать самые красивые кадры из своих поездок на странице в Instagram.