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Самая сексуальная защитница в России 

Александр Котлеткин 1 час назад
Кристина Машкова — 28-летняя футболистка "Локомотива" и национальной сборной России.
Кристина одна из самых сильных защитниц российского футбола. Спортсменка стала увлекаться футболом с восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости-Спорт.
"Для моей семьи это стало неожиданностью: я была маленькой, хрупкой девочкой, зачем мне футбол? Но "против" никто не был — скорее, просто удивление. Уже на первой тренировке я поняла, что футбол — это мое и что я хочу продолжать заниматься этим спортом", — рассказала Машкова в одном из интервью.
Кристина пять лет занималась в академии "Чертаново", а затем обучалась в училище Олимпийского резерва. Там будущую футболистку сборной России заметили представители клуба "Россиянка", где и произошел дебют спортсменки.
Футболистка успешно выступала за клубы "Зоркий", "Рязань-ВДВ" и "Мордовочка", а также успела поиграть в Казахстане.
Сейчас Машкова играет за "Локомотив".
По словам спортсменки, она мечтает выиграть с "Локо" чемпионат России и забить в новом сезоне минимум три гола".
Девушка также очень любит путешествовать и не стесняется демонстрировать самые красивые кадры из своих поездок на странице в Instagram.
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Футбол , Фото , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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