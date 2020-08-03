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Дзюба задумался о будущем на телевидении 

Lenta.ru 1 час назад
Дзюба задумался о будущем на телевидении
Фото: РИА Новости
Его слова доступны на Sports.ru.
Дзюба заметил, что мог бы стать футбольным экспертом на одном из каналов.

«Если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить — ерунда», — подчеркнул спортсмен.

Форвард добавил, что пока больше видит себя в роли тренера. При этом он рассматривал и возможность стать спортивным директором, но отказался от этой перспективы.

«Решил, что, если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете», — заключил нападающий.

1 августа Дзюбу признали лучшим футболистом минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Выбор в пользу 31-летнего форварда сине-бело-голубых сделали 18 участников голосования. Среди них — тренеры и капитаны команд РПЛ, представители СМИ и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Сезон-2019/2020 в РПЛ завершился 22 июля. «Зенит» стал чемпионом, а серебро и бронза достались «Локомотиву» и «Краснодару».
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Футбол , Станислав Черчесов , Зенит , Локомотив , Sports.ru
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