Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд оправдал Мамаева по статье «хулиганство» и снизил срок наказания с 1 года 5 месяцев колонии до 1 года исправительных работ по статье «побои».

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, вместе с Мамаевым по статье о хулиганстве оправдали Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Им также назначено наказание в виде года исправительных работ.

В Мосгорсуде отметили, что после оправдания по статье о хулиганстве Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий могут рассчитывать на реабилитацию.