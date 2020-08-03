Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву 

Вероника Полынина 35 минут назад
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Мамаеву по делу о драках в Москве, передает ТАСС.
Суд оправдал Мамаева по статье «хулиганство» и снизил срок наказания с 1 года 5 месяцев колонии до 1 года исправительных работ по статье «побои».
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Как сообщает телеграм-канал Life Shot, вместе с Мамаевым по статье о хулиганстве оправдали Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Им также назначено наказание в виде года исправительных работ.
В Мосгорсуде отметили, что после оправдания по статье о хулиганстве Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий могут рассчитывать на реабилитацию.
Обвинительный приговор Александру Кокорину оставлен без изменений.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны после двух драк в Москве: в кафе «Кофемания» от компании Кокорина и Мамаева пострадали глава одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Перед этим у клуба «Эгоист» на Триумфальной площади Мамаев ударил водителя Виталия Соловчука. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и братья Кокорины освободились условно-досрочно 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев. Протасовицкому в УДО отказали, он вышел на свободу 8 ноября 2019 года.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Алана Мамаева , Денис Пак , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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