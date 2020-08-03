Прядкин назвал недопустимыми высказывания Карпина

«То, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», — это удар не только по лиге, её престижу и имиджу», — приводит слова Прядкина «СЭ».