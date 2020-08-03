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Прядкин назвал недопустимыми высказывания Карпина о Роспотребнадзоре 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Прядкин назвал недопустимыми высказывания Карпина
Фото: РИА Новости
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о своём отношении к тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который жёстко критиковал лигу в конце прошлого сезона.

«То, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», — это удар не только по лиге, её престижу и имиджу», — приводит слова Прядкина «СЭ».

Ранее Прядкин объяснил, почему Борис Ротенберг отказался переносить матч «Сочи» с «Ростовом».
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Футбол , Сергей Прядкин , Борис Ротенберг , Валерий Карпин , Роспотребнадзор
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