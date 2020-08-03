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Игорь Акинфеев опубликовал второй пост в «Инстаграме». Голкипер обратился к подписчикам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Акинфеев опубликовал второй пост в «Инстаграме»
Фото: РИА Новости
34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к подписчикам на своей странице в "Инстаграме", которую завёл в конце июля.

«Друзья, всем большой привет. Достаточно много времени прошло с первой публикации в «Инстаграм», поэтому решил показаться вам на глаза и развеять все сомнения, все мифы о том, что «Инстаграм» не мой и веду его не я. Надеюсь, дальше всё будет намного интереснее, лучше. Я как ученик немножко привык за эту неделю. Буду совершенствоваться, я вам обещаю. Надеюсь, что мы дальше вместе с вами пойдём в наш путь. Поэтому не сомневайтесь, это я. Всем хорошего дня», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — многократный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.
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Комментарии
Футбол , Игорь Акинфеев , УЕФА , ЦСКА
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