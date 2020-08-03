Акинфеев опубликовал второй пост в «Инстаграме»

«Друзья, всем большой привет. Достаточно много времени прошло с первой публикации в «Инстаграм», поэтому решил показаться вам на глаза и развеять все сомнения, все мифы о том, что «Инстаграм» не мой и веду его не я. Надеюсь, дальше всё будет намного интереснее, лучше. Я как ученик немножко привык за эту неделю. Буду совершенствоваться, я вам обещаю. Надеюсь, что мы дальше вместе с вами пойдём в наш путь. Поэтому не сомневайтесь, это я. Всем хорошего дня», — сказал Акинфеев.